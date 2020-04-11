Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

İHA

Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu gece 00.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Bursalılar da sokağa çıkma yasağını duyunca soluğu market ve fırınlarda aldı. Birçok vatandaş market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların market ve fırınlardaki malzemeleri 2 saatte bitirdikleri görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bursa'da sokağa çıkma yasağı sonrası sessizlik hakim (DRONE GÖRÜNTÜLERİ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da sokağa çıkma yasağı sonrası ...
Bursa'da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi
YEREL HABERLER Bursa'da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için ...
(Görüntülü) Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi trafik durumu (DRONE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi ...
(Görüntülü) Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da fırın ve marketlerde uzun ...
Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu (2)
YEREL HABERLER Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu ...
Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü Sokağa çıkma yasağının ardından Bursa sokakları bekçilere kaldı Bursa sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa yasak sonrası sessizliğe büründü Sokağa çıkma ...
Başkan ekmek üretilmesi için talimat verdi Bursa’da ekmek üretimine başlandı
YEREL HABERLER Başkan ekmek üretilmesi için talimat verdi Bursa’da ...
Cadde ve sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar boşaldı
Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti Sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın ...
İnegöl'de iki ayrı kaza: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de iki ayrı kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu
Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yarın açılacak pazar yeri yasak kararının ardından vatandaşlara açıldı, yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti Bursa'nın ...
Bursa'da yarın açılacak pazara vatandaşlar gece akın etti
YEREL HABERLER Bursa'da yarın açılacak pazara vatandaşlar gece akın ...
Gemlik'te define operasyonunda 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gemlik'te define operasyonunda 5 kişi yakalandı
Bursalılar akaryakıt istasyonlarına akın etti
YEREL HABERLER Bursalılar akaryakıt istasyonlarına akın etti
Bursalılar fırın ve marketlere akın etti Bursa'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelince vatandaşlar market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Bursalılar fırın ve marketlere akın etti Bursa'da ...
Bursa'da ceset bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ceset bulundu
Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı
YEREL HABERLER Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı
PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
Afrika'dan göçen pelikanlar, Karacabey ve Manyas'ta mola verdi
YEREL HABERLER Afrika'dan göçen pelikanlar, Karacabey ve Manyas'ta ...
Gürsu’da parklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Gürsu’da parklar dezenfekte ediliyor
(Görüntülü) Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ağrılarım oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok ...
(Görüntülü) Sağlık çalışanlarından, temizlik personeline alkışlı teşekkür
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık çalışanlarından, temizlik ...
Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ağrılarım oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X