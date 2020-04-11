Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti Sosyal mesafe hiçe sayıldı

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Bursa’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Günlerdir yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe hiçe sayılırken maske kullanılmaması dikkatlerden kaçmadı.



Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu gece 00.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın açıklanmasının ardından 30 büyükşehir içerisinde yer alan Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Fırınlarda ekmek bulamayan vatandaşlar geri dönerken, marketlerde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görülürken maskesiz dolaşan vatandaşlar da dikkatlerden kaçmadı. İnegöl'de trafik durma noktasında gelirken uzun araç kuyrukları da oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.