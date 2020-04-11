Uludağ´da aç kalan ayılar, çöplerde yiyecek aradı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'ın Çobankaya mevkisinde aç kalan ayılar, çöplerdeki yiyeceklerle karnını doyurdu.<br>Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Uludağ'da ormanlarda yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı. Aç kalan ayılar, Oteller Bölgesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Çobankaya mevkisinde çöp konteynerlerini devirip, yiyecek aradı. Çöplerde buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar, daha sonra yine ormanlık alana döndü. O anlar ise, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. <br>DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-04-11 09:28:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.