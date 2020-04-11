Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi

<br>Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan yol ve meydanlar, havadan görüntülendi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan 31 kentten biri olan Bursa´da sokaklar, caddeler ve meydanlar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Acemler Kavşağı sessizliğe büründü. Boş kalan yol ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN<br>2020-04-11 11:02:01<br>
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