1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim (2)

<br>BURSA BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU<br>Bursa Barosu, 1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan Hüseyin Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.<br>Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Neşe Saygın tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin defalarca sahipsiz köpeklere ateş açtığı vurgulanarak, halkın can güvenliğini hiçe saydığı, mahalle sakinlerini paniğe sevk ettiği ifade edildi. Dilekçede, "Şüpheli hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokma, 5199 sayılı yasaya aykırılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından ve savcılığınızca resen tespit edilecek olan suçlardan kamu davası açılmasını ve ceza verilmesini talep ederiz" denildi.<br>Dilekçede söz konusu olayda sahipsiz köpeklerin sokak ortasında kurşunlanmasına dikkat çekilerek, "Acı çekmelerine rağmen çektikleri bu acıyı ifade edemeyen canlılar da hukukun koruması altındadır. Bu gerçeklik, içinde bulunduğumuz modern dünyanın gerekliliğidir. Yaşam, her canlının doğal hakkıdır. Hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele, eziyet, işkence ve öldürme gibi ihlalin karşısında baroların yargılamaya katılmaları, bir hak olduğu kadar bir görevdir. Bursa Barosu bünyesinde faaliyet göstermekte olan Hayvan Hakları Komisyonu, hayvan haklarını korumak, bu konuda toplumu bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturma doğrultusunda gerekli tüm çalışmaları sürdürmek amacındadır. Davaya konu olayda sahipsiz hayvanın hayatın olağan akışı gereği kendi hakkını savunma ve şikayetçi olma imkanı bulunmadığından, somut olayda sahipsiz hayvanın hakkının etkin şekilde korunabilmesi ve bu doğrultuda hayvan hakları mücadelesinin sürdürülebilmesi için Bursa Barosu suçtan zarar gören sıfatı ile suç duyurusunda bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-04-11 11:28:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.