Prof. Aşkın: "Sosyal mesafe ile birlikte sosyal medya mesafesine de dikkat"

Uzmanlar, korona salgınından korunmak için temizlik, sosyal mesafe ve izolasyona dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın ise, sosyal mesafeyle birlikte sosyal medya mesafesine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Devletimizin, güvenlik güçlerimizin gerekli sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili uyarıları yaptığını söyleyen Prof. Dr. Aşkın, "Bir kısım insanımız bunları algılamakta sıkıntı yaşıyor. Başta gençlerimiz olmak üzere bazı vatandaşlarımızın işin vahametini iyi kavrayamadı. Bir kısmı da bunu bir cesaret gibi görüp, bana bir şey olmaz diyor. Bu konuda devletimizin taviz vermemesi ve gerekli cezaları uygulaması lazım. Sadece sosyal mesafe değil, sosyal medya mesafesi, sosyal medya izolasyonuna da dikkat etmek lazım. Sabah akşam sürekli yazılan ve çizilenleri takip etmemeliler. Bizim ihtiyacımız olan bilgi 10 cümle. Bunu biliyoruz zaten. Onu tekrar tekrar okuyabiliriz. Ama onun dışında nerede ne olmuş, şurada şu kadar adam ölmüş, karantina olmuş, yoğun bakıma alınmış... Bunların bizi çok ilgilendirmemesi gerekiyor” dedi.

Türk milletinin cana yakın olduğu için vakitlerini dışarıda, kahvelerde, camilerde geçirdiğini, bu dönemde evde durmakta zorlandığını belirten Rüstem Aşkın, “Evimizi tekrar organize edebiliriz. Evlerimizle ilgilenebilir, üniversitelerin, kütüphanelerin binlerce kitabını dijital platformlarda okuyabiliriz" diye konuştu.

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