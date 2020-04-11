Bursa’da tarihi yerler sessizliğe büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da sokağa çıkma yasağının ardından tarihi mekanlar da boş kaldı. Boşalan tarihi mekanlar havadan görüntülendi.

31 büyük şehir ve Zonguldak’a 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile beraber Bursa’da tarihi mekanlar da sessizliğe büründü. Emirsultan Camii ve Türbesi, Yeşil Cami ve Türbesi, Ulucami, hanlar bölgesi, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güvercinlere kaldı. Polis şehirde güvenliği sağlarken, Osmangazi Belediye personeli de dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarihi yerler havadan drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.