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Evden çıkamayan köylüye muhtar tek tek ekmek dağıttı Ekmeksiz kalan köylülere muhtar müjdeyi hoparlörle verdi

İHA

Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evden çıkamayan köylülerin ayağına ekmek geldi. Muhtar, aç kalan köylülere müjdeyi hoparlörle duyurdu.

Evden çıkamayan köylüye muhtar tek tek ekmek dağıttı Ekmeksiz kalan köylülere muhtar müjdeyi hoparlörle verdi

Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle evden çıkamayan köylülerin ayağına ekmek geldi. Muhtar, aç kalan köylülere müjdeyi hoparlörle duyurdu.
Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü sakinleri sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerinden çıkamadı. Ekmeksiz kalan köylüler nasıl ekmek alacağını düşünmeye başladı. Devreye giren muhtar fırına arayarak köye bir araba ekmek gelmesini sağladı. Uzun süre ekmek bekleyen ve evlerinden çıkamayan köylülere muhtar müjdeyi hoparlörlerle verdi. Köye ekmek geldiğini belirten Ersin Uslu, ekmekleri köydeki 240 haneye tek tek dağıttı. Evlerine ekmek ulaşan köylüler muhtara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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