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Bursa'da 9 hasta daha koronavirüsü yenerek taburcu edildi

DHA

Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan 9 hasta, alkışlarla taburcu edildi. Gemlik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 9 hasta, sağlıklarına kavuştu. 9 hasta bugün taburcu edildi. Hastalar, Başhekim Şahmeran Çelenkoğlu ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evlerine gönderildi. Hastaların 17 ile 93 yaş arasında olduğu tedavilerinin bir hafta ile 14 gün arasında değişen sürelerde tamamlandığı bilgisi verildi. Taburcu edilen hastalar, tedbir amaçlı evlerinde de 14 gün karantina altında kalacak.DHA-Genel Türkiye-Bursa /...

Bursa'da 9 hasta daha koronavirüsü yenerek taburcu edildi

<br>Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan 9 hasta, alkışlarla taburcu edildi.<br>Gemlik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 9 hasta, sağlıklarına kavuştu. 9 hasta bugün taburcu edildi. Hastalar, Başhekim Şahmeran Çelenkoğlu ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evlerine gönderildi.<br>Hastaların 17 ile 93 yaş arasında olduğu tedavilerinin bir hafta ile 14 gün arasında değişen sürelerde tamamlandığı bilgisi verildi. Taburcu edilen hastalar, tedbir amaçlı evlerinde de 14 gün karantina altında kalacak.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-04-11 15:14:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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