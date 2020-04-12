Canavarı virüs de durduramadı Yollarda acı kayıp, 3 ayda 401 can kaybı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs sebebiyle toplumun büyük bölümünün evde karantinada olmasına rağmen kural tanımaz sürücüler yüzünden yollar yine kan gölüne döndü. 2020'nin ilk 3 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 90 bin 693 trafik kazasında 52 bin 761 kişi yaralanırken, 401 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da 3 aylık dönemdeki kazalarda 12 kişinin öldüğü açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Mart ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 31 bin 602 kaza meydana geldi. 16 bin 437 kişi yaralanırken 146 kişi hayatını kaybetti. Yılın 3 ayında ise 90 bin 693 trafik kazasında 52 bin 761 kişi yaralanırken 401 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 34 bin 633'üne sürücü kurusu sebep olurken, 3 bin 385 kazaya yaya, 718 kazaya araç, 171 kazaya yol, 431 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 3 ayındaki kazalardan 975'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 826 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 506 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 321 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

Bursa'da 12 kişi öldü

Resmi verilere göre; yılın 3 ayında Ankara'da 17, Bursa'da 12, İstanbul'da 21 ve İzmir'de 31 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Üç aylık sürede bin 284 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da, yaralanan bin 909 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, resmi verilere sürücülerin anlaştığı kazaların dahil olmadığını duyurdu. Müdürlük; can kayıplarının ise sadece kaza yerindeki ölümleri kapsadığını bildirdi.

Öte yandan dönemde ülke genelinde 3 ayda 4 milyon 163 bin 145 sürücü ve yayaya 1 milyar 673 milyon 344 bin 294 lira ceza kesildi. Cezalardan 1 milyar 151 milyon 183 bin 651 lirası kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. 2020'nin ilk üç aylık döneminde alkol alıp direksiyona geçen 44 bin 623 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 325 bin 155 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.

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