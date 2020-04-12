Kestel'de ekipler 24 saat görevde

Korona virüsle mücadele kapsamında 2 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına dahil olan Bursa'da Kestel Belediyesi ekipleri 24 saat göreve hazır.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Kestel ilçede alınacak olan önlemlerle ilgili Kestel Kaymakamlığının koordinesinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, Emniyet, Jandarma ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Tanır, ''Bakanlığımız tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından ilçemizde alınan ve alınacak olan tedbirleri planlamak üzere koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Yasak boyunca ilçemizde bulunan fırınlar, eczaneler, akaryakıt istasyonları, sağlık kuruluşları, güvenik birimleri çalışmalarına devam edecektir. Bizde Kestel Belediyesi olarak 24 saat göreve hazırız. Panik yapmayalım, alınan tedbirlere uyalım. Alınan her tedbir, geleceğimiz için, ailelerimiz için, çocuklarımız için büyük önem taşıyor'' dedi.

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