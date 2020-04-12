(Görüntülü) Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadı

Bursa?da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında sokağa çıkamayan 4 çocuk, evlerinin balkonlarından 'isim-şehir' oynayarak zaman geçirmeye çalıştı.<br>İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak?ta bulunan evlerde oturan 4 çocuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamayınca balkonlarından iletişime geçerek oyun oynadı. Çocuklar, ?isim-şehir? oyunu oynayıp, eğlendi. Çocukların bu eğlencesi sosyal medyada ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Bursa <br>2020-04-12 14:32:37<br>
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