Yasağın 2'nci gününde Bursa sokakları bomboş

<br>Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA) BURSA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci ve son gününde, Bursa'nın sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi boş kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Acemler kavşağı, HeykelAtatürk Caddesi ve tarihi Kapalı Çarşı'nın bomboş olduğu gözlendi. Kentte boş kalan yol ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-04-12 14:08:05<br>

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