Belediye başkanından minik Azra'ya, doğum günü sürprizi

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) BURSA'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kendisine sosyal medyadan ulaşıp, sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızının doğum gününü kutlayamadıklarını belirten aileye doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Taban, Azra´ya pasta göndererek ailesi ile görüntülü konuşma yaptı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte, Melih-Canan Horasanlı çifti, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban´a sosyal medya aracılığı ile ulaşarak, 6 yaşına giren Azra´nın doğum gününü kutlayamadıklarını belirtti. Başkan Taban, aileye destek verdi. Belediye ekipleri tarafından doğum günü pastası minik Azra´nın evine ulaştırıldı. Azra, video konferans yolu ile görüntülü olarak kendisiyle görüşen Başkan Taban´ı görünce duygulu anlar yaşadı. Yapılan sürprizle şaşıran minik Azra, Başkan Taban´a teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-12 17:39:28<br>
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