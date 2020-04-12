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Ünlü futbolcu sokağa çıkma yasağını fırsat bildi, eşiyle bahçede şov yaptı Selçuk Şahin çalışmalarını eşiyle birlikte sürdürüyor

İHA

Ünlü futbolcu sokağa çıkma yasağını fırsat bildi, eşiyle bahçede şov yaptı Selçuk Şahin çalışmalarını eşiyle birlikte sürdürüyor

Bursaspor’un kaptanı Selçuk Şahin, evinin bahçesinde eşiyle birlikte yaptığı idmanı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bursaspor'un başarılı futbolcusu Selçuk Şahin, korona virüs sebebiyle evinden çıkmadığı günlerde de antrenmanlarına ara vermiyor. Eşi Emel Şahin ile beraber evinin bahçesinde top sektiren milli futbolcu, o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi. Uzun süre topu havada tutan ikili, izleyenlerin beğenisini kazandı. Emel Şahin'in de futbola yatkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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