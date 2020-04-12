Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar yakalandı

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Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip tarım malzemeleri ve elektrik direklerinin içerisindeki kabloları çalan hırsızlara sokağa çıkma yasağına muhalefetten ceza uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek hırsızlık yapan şüphelilerin peşine düştü. Kestel'de tarım sulama aletlerini ve aydınlatma direklerinin içerisindeki kabloları çalan A.A., M.B., B.Z., A.Z., R.T. ve B.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine muhalefet suçundan toplamda 6.360 TL idari para cezası uygulandı.

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