(Özel) Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala boş caddelerin keyfini sürdüler

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Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala sokak kedileri boş caddelerin keyfini sürdü.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece 00.00’da sona erecek olan yasağın kalkmasına saatler kala Bursa tarihi Ulu Cami çevresinde ve Atatürk Caddesi’nde kediler cadde ve sokakların keyfini çıkardı. Birbirinden farklı kediler sessiz geceye renk kattı.

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