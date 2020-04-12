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(Özel) Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala boş caddelerin keyfini sürdüler

İHA

Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala sokak kedileri boş caddelerin keyfini sürdü.

(Özel) Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala boş caddelerin keyfini sürdüler

Sokağa çıkma yasağının kalkmasına saatler kala sokak kedileri boş caddelerin keyfini sürdü.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gece 00.00’da sona erecek olan yasağın kalkmasına saatler kala Bursa tarihi Ulu Cami çevresinde ve Atatürk Caddesi’nde kediler cadde ve sokakların keyfini çıkardı. Birbirinden farklı kediler sessiz geceye renk kattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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