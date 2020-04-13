Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Valiliği sokağa çıkma yasağı kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ihlal eden vatandaşlara 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası uygulandığını duyurdu.<br>Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada polis sorumluluk bölgesinde 8 kişiye adli işlem, 701 kişiye idari yaptırım, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 108 kişiye idari yaptırım uygulandığı açıklandı.<br>Açıklamada sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere 1 milyon 416 bin 242 TL para cezası uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:<br>"11.04.2020 günü saat 00.00 ile 12.04.2020 günü saat 19.30 arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden, polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 300 personel ile yapılan çalışmada 8 kişiye adli işlem, 701 kişiye ise 1 milyon 273 bin 175 TL idari yaptırım, jandarma sorumluluk bölgesinde 810 personel ile yapılan çalışmada 108 kişiye 143 bin 67 TL idari yaptırım uygulanmış olup, il genelimizde toplamda 8 kişiye adli işlem, 809 kişiye 1 milyon 416 bin 242 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-04-12 23:50:56<br>
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