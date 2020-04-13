Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı

<br>Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİRİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) BURSA'da, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle son buldu. 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Bursa'da, cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR-İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-04-13 01:45:28<br>

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