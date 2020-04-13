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Nilüfer Belediyesi’nden psikolojik destek

İHA

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yoğun kaygı yaşayanlara psikolojik destek veriyor. Nilüfer Belediyesi'nde görevli psikologlar, isteyen vatandaşlarla telefonda psikolojik destek görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Nilüfer Belediyesi’nden psikolojik destek

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yoğun kaygı yaşayanlara psikolojik destek veriyor. Nilüfer Belediyesi’nde görevli psikologlar, isteyen vatandaşlarla telefonda psikolojik destek görüşmeleri gerçekleştiriyor.
Nilüfer Belediyesi dünyayı saran korona virüs salgınıyla ilgili her alanda mücadeleyi sürdürürken, evlerinde kalarak bu mücadeleye destek veren vatandaşlar için de çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri de psikolojik destek hattı.
Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla yoğun kaygı yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermeye başladı. Nilüfer Belediyesi’nde görevli psikologlar, hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 444 16 03 numaralı telefondan Nilüfer Belediyesi’ni arayarak kendilerine ulaşan vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, zorlu bir süreç yaşandığını belirterek, bu dönemde evlerinde kalan vatandaşların kaygıya kapılabileceklerini belirtti. Erdem, “İşte bu süreçte biz de Nilüfer Belediyesi olarak vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Belediyemizde görevli psikolog arkadaşlarımız, bu olağanüstü durum nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı panik, kaygı ve belirsizlik durumuna karşı onlara destek verecek” dedi.
Nilüfer Belediyesi’nin korona virüs salgını nedeniyle oluşturduğu psikolojik destek hattını arayan vatandaşların, bu süreçle başa çıkabilmelerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Başkan Erdem “Fiziksel mesafelere rağmen bu dönemi paylaşım ve dayanışmayla atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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