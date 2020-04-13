Uzaktan eğitim alamayan çocuğa Yıldırım Belediye Başkanı'ndan uydu cihazı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzaktan eğitim alamayan çocuğa Yıldırım Belediye Başkanı'ndan uydu cihazı

İHA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, evlerinde uydu cihazı bulunmadığı için oğlunun televizyondan uzaktan eğitimle öğrenimine devam edemediğini sosyal medya üzerinden kendisine bildiren babanın isteğini bir saate yerine getirdi.

Uzaktan eğitim alamayan çocuğa Yıldırım Belediye Başkanı'ndan uydu cihazı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, evlerinde uydu cihazı bulunmadığı için oğlunun televizyondan uzaktan eğitimle öğrenimine devam edemediğini sosyal medya üzerinden kendisine bildiren babanın isteğini bir saate yerine getirdi.
Yıldırım’ın Esenevler Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Bolat, maddi imkanları yetersiz olduğu için evine uydu cihazı alamadığını, bu yüzden küçük oğlu Mehmet’in eğitim hayatından uzak kaldığını belirterek sosyal medya üzerinden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a mesaj atarak yardım istedi. Baba İbrahim Bolat’ın bu isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Oktay Yılmaz da, belediye ekiplerine en kısa sürede Bolat Ailesi’nin evine uydu cihazı bağlamaları talimatını verdi. Bir saat sonra belediye ekiplerini karşısında gören İbrahim Bolat şaşkınlığını gizleyemezken, uydu cihazının bağlanması üzerine eğitimine devam eden küçük Mehmet’in mutluluğu ise görülmeye değerdi.
“Gençler bizim geleceğimiz”
Bolat Ailesi’ni görüntülü arayarak küçük Mehmet ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şimdiye kadar tatilini biraz uzattın. Ancak bundan sonra bu açığı EBA TV aracılığı ile kapatacağız. Geçmiş derslerimizi de tekrar ederek daha çok çalışacağız. Seni başarılı, memleketine ve ailesine faydalı bir evlat olarak görmek istiyorum. Siz yeter ki bizlerden böyle şeyler isteyin, bize çalışma imkanları tanıyın deyin. Biz size yeterli çalışma imkanlarını fazlasıyla sağlayacağız. Bu süreçte sizler eğitiminize evde devam ediyorsunuz ama bizler de sizin için çok güzel bir kütüphane inşa ediyoruz. İnşallah bu süreç bittiğinde de bu kütüphanemizde faaliyete geçmiş olacak. Sizler çalıştıkça, bizler de sizler için böyle işler yaptıkça mutlu oluyoruz. İnşallah geleceği senin gibi gençlere emanet edeceğiz. Bugünleri sizlerin emaneti olarak görüyoruz. Yeter ki sizler vatanına, milletine faydalı işler gerçekleştirin. Biz de sizin için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.
Sosyal medya üzerinden bulunduğu talebi gerçekleştirilen baba İbrahim Bolat da, “Oğlum benden EBA TV’yi izlemek için uydu cihazı istedi ancak benim de imkanım yoktu. Ben de sosyal medya hesabınızdan size bir mesaj göndererek yardım istedim. Arkadaşlar da hemen bizimle iletişime geçerek her eksiğimizle ilgilendiler. Büyük bir mutluluk duydum. Her şey için teşekkür ederim, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Oktay Yılmaz ile görüntülü görüşen küçük Mehmet ise kendisine böyle bir imkanı sağladığı için Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Poşeti maske şeklinde kullanan yaşlı adamın ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Poşeti maske şeklinde kullanan yaşlı ...
Pazara alışverişe geldiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler
YEREL HABERLER Pazara alışverişe geldiler, 'sosyal mesafe' ...
Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ihtiyaçlarını belediye karşıladı
YEREL HABERLER Poşeti maske gibi takıp sokağa çıkan yaşlı adamın ...
BTSO Yüksek İstişare Kurulu korona virüsün ekonomiye etkilerini değerlendirdi
YEREL HABERLER BTSO Yüksek İstişare Kurulu korona virüsün ekonomiye ...
Poşeti maske yapıp, ilaçları için dışarı çıktı Poşetten maske yapan amcaya Osmangazi eli
YEREL HABERLER Poşeti maske yapıp, ilaçları için dışarı ...
Korona için şarkı besteledi Sokağa çıkamayan liseli genç korona şarkısı besteleyip mahalleye konser verdi
YEREL HABERLER Korona için şarkı besteledi Sokağa çıkamayan liseli ...
Korona korkusundan ölen kadın otopsi için korona testi bekliyor
YEREL HABERLER Korona korkusundan ölen kadın otopsi için korona ...
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nden flaş karar 4 bin mağazası bulunan tarihi çarşının korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılması kararı 3.kez uzatıldı
YEREL HABERLER Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nden flaş karar 4 bin ...
Bursa’da ulaşımda hijyen seferberliği
YEREL HABERLER Bursa’da ulaşımda hijyen seferberliği
Gözlerdeki kızarıklık korona virüs işareti olabilir
YEREL HABERLER Gözlerdeki kızarıklık korona virüs işareti olabilir
(Özel) Bursa'da balkonda fasıl gecesi Bursa'da evde kalan vatandaşlar balkonlarında kanun eşliğinde fasıl yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da balkonda fasıl gecesi Bursa'da evde ...
Sokağa çıkma yasağı bitti trafik başladı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı bitti trafik başladı
Mudanya’nın 'Uğur Böceği' projesinden hoş geldin sürprizi
YEREL HABERLER Mudanya’nın 'Uğur Böceği' projesinden hoş geldin ...
(Özel) Bursa'dan güzel haber...Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'dan güzel haber...Kronik hastılığı ...
Nilüfer Belediyesi’nden psikolojik destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden psikolojik destek
(Özel) 621 yıllık tarihi Ulu Cami'deki sessizlik böyle görüntülendi Cemaatsiz kalan Ulu Cami'nin boş hali hem içeriden hem havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) 621 yıllık tarihi Ulu Cami'deki sessizlik ...
Arkadaş katili: "Ailevi sorunlarım var tahliyemi istiyorum"
YEREL HABERLER Arkadaş katili: "Ailevi sorunlarım var tahliyemi ...
Bursalı fırıncı aç kalan köpek ve kedilere böyle sahip çıktı Her sabah köylere ekmek götüren fırıncının sahipsiz hayvanlara uzattığı iyilik eli bir imam tarafından kısa film haline getirilip sosyal medyada paylaşıldı
YEREL HABERLER Bursalı fırıncı aç kalan köpek ve kedilere böyle ...
(Görüntülü) Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme ...
Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada
YEREL HABERLER Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada
Arkadaş cinayeti sanığı: Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliye istiyorum
YEREL HABERLER Arkadaş cinayeti sanığı: Ailevi sorunlarımdan dolayı ...
(Özel) Günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar Korona virüse rağmen ekmeğini çöplerden çıkartıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Günlük 50 liraya korona virüse meydan ...
Sokak sokak gezip ihtiyacı olanların yardımına koşuyorlar Sokağa çıkma yasağına rağmen yardımlaşma kampanyasına para bağışladılar
YEREL HABERLER Sokak sokak gezip ihtiyacı olanların yardımına ...
(Görüntülü) Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağın ardından Bursalılar sokağa çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X