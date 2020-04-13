Sağlık çalışanlarına psikososyal destek Vatandaşlardan sonra sağlık çalışanları için de psikososyal destek birimi kuruldu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği çerçevede il düzeyinde aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce, vatandaşlara psikolojik destek vererek, stresi en aza indirebilmek ve stresle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla destek birimi kuran Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanları için de psikososyal destek birimi kurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadele ettiğimiz Covid19 salgını, insanların fiziksel sağlıklarını etkilediği kadar ruhsal açıdan da etkilemektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde hizmet veren sağlık kuruşlarında olduğu gibi Bursa’da da salgının durdurulmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Pandemi olarak nitelendirilen bu salgınla mücadelede herkese görev düşmektedir. Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında başta Şehir Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere; üniversite, tüm özel ve devlet hastanelerinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Burada en zor görev, 7 gün 24 saat canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımızdadır. Onlar zaman kavramı gözetmeksizin yeri geldiğinde ailesinden uzak kalıyor. Büyük fedakarlık örneği gösteriyorlar” şeklinde konuştu.



"08.0024.00 saatleri arasında hizmet verecek"

Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde gerek vatandaş gerekse sağlıkçıların normal yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için psikososyal desteğe önem verdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden sağlık çalışanlarına yönelik kurulan Psikososyal Destek İl Koordinasyon Merkezi, haftanın her günü 08.0024.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sağlık çalışanları; psikiyatri uzmanı, doktor, hemşire, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcilerin cevap vereceği destek hattını telefonla arayarak danışmanlık hizmeti alabilecekler. Sağlık çalışanlarımız, Valiliğimiz bünyesinde ve Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda kurulan Psikososyal Destek Hattına (0224) 808 30 19 numaralı telefondan ulaşabilirler.”

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