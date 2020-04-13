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Sahipsiz köpek suyunu zabıta elinden içti

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında Orhangazi ilçesinde açık alanda kurulan hafta pazarında görevli zabıta memuru sahipsiz köpeğe su içirirken görüntülendi.

Sahipsiz köpek suyunu zabıta elinden içti

Korona virüs tedbirleri kapsamında Orhangazi ilçesinde açık alanda kurulan hafta pazarında görevli zabıta memuru sahipsiz köpeğe su içirirken görüntülendi.
Açık alanda kurulan hafta pazarında gezen sahipsiz köpeğin halsizliğini fark eden bir zabıta personeli elindeki su şişesine çeşmeden su doldurdu. Daha sonra da eliyle sahipsiz köpeğe su içirdi. Bu anlar başka bir zabıta personeli tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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