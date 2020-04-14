Arızalı traktörünü çalıştırmak isterken canından oldu

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arızalı olan traktörünü yamaç aşağı çalıştırmaya çalışan çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Kabulbaba mahallesinde meydana gelen kazada Zeki Menduh uzun zamandır arızalı traktörünü çalıştırmak istedi. Traktör çalışmayınca yamaç kenarında bulunan traktörünü boşa atıp çalıştırmak isterken kaydırdı. Traktörün yamaçtan kayarak devrilmesiyle altında kalan talihsiz adam komşuları tarafından traktörün altından çıkarılıp Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Menduh burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeki Menduh'un korona virüs tedbirleri kapsamında üzerinden alınan numunelerin neticelenmesinin ardından defnedileceği öğrenildi.

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