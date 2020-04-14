Yasak kalktı, yollardaki yoğunluk arttı

Bursa'da hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından dün ve bugün trafikte yoğunluk yaşanıyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde Bursa İzmir karayolundaki yoğunluk sebebiyle uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu 2 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Bursa İzmir karayolunun Mustafakemalpaşa mevkisinde 2 gündür yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Güllüce bölgesindeki kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, yer yer uzun kuyruklar oluşurken, kontrollerde izni olmayan araçlar geri döndürüldü. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından da kontrollere destek sağlanırken, tüm yolcu ve sürücülerin ateş ölçümleri yapıldı.

Bölgede geçici olarak kurulan kontrol merkezinde kesintisiz bir şekilde kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

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