Bursa'daki mahalle kendini izole etti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde korona virüs vakalarının artması nedeniyle mahalleli, kendini izole etme kararı aldı.

Karaköy Mahallesi’nde son dönemlerde artan korona virüs vakaları dikkat çekerken, mahalle muhtarı Hidayet Uzun, mahalledeki vakaların artmaması adına karar aldıklarını ve herkesin izolasyonu sağlamak adına evlerde kaldığını belirtti. Mahalleye dışarıdan gelen kişilere ise uyarılar yapılıyor.

Bölgede hayvanlara bakmak zorunda olan vatandaşların sadece tek başlarına ve kontrollü bir şekilde hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi. Aynı mahallede Covid 19'a yakalanan 3 kadından ikisinin Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde, birinin ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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