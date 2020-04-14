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Çözüm merkezi günde Bin 500 telefona cevap veriyor

İHA

Vatandaş ile Belediye arasında köprü görevi sunan İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi, koronavirüs salgını sürecinde günde yaklaşık bin 500 telefona cevap veriyor. Yoğunluğun had safhaya ulaştığı birim, İnegöl'ün iletişim merkezi görevini üstleniyor.

Çözüm merkezi günde Bin 500 telefona cevap veriyor

Vatandaş ile Belediye arasında köprü görevi sunan İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi, koronavirüs salgını sürecinde günde yaklaşık bin 500 telefona cevap veriyor. Yoğunluğun had safhaya ulaştığı birim, İnegöl’ün iletişim merkezi görevini üstleniyor.
Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de can kayıplarının yaşanmasına neden oluyor. Vaka sayısı ve vefat sayısı her geçen gün artarken, hükümet ve yerel yönetimler tarafından alınan tedbirler de arttırılarak uygulanmaya devam ediyor.
Şehrin iletişim merkezi
Bu süreçte pek çok alanda işleyiş gerilerken, sağlık görevlileri başta olmak üzere önlemlerin uygulanması adına kolluk kuvvetleri ve farklı bazı birimler yoğun mesai ile çalışıyor. Sürecin doğru yönetilmesi ve vatandaşla iletişim noktasında İnegöl’de adeta şehrin iletişim ağı olan İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi de yoğunluğun had safhada olduğu birimlerden biri. Koronavirüs süreciyle birlikte her geçen gün Çözüm Merkezine gelen çağrılarda artış yaşanırken, Çözüm Merkezinde görevli personel de vatandaşın doğru bilgilendirilmesi ve taleplere cevap verecek birimlerle vatandaşın koordinesi noktasında köprü vazifesi görüyor.
Günde bin 500 çağrıya erişildi
Vatandaşların 153 çağrı hattı ve 0 530 157 30 00 no’lu WhatsApp Hattından ulaştığı Çözüm Merkezi, koronavirüs sürecinde önemli bir görev üstlendi. Bu doğrultuda vatandaşın en doğru bilgiye erişebilmesi ve taleplerin kaydedilip ilgili birimlere aktarılması adına mücadele eden personel, son dönemde yaşanan ciddi artışla günde bin 500’e varan çağrıya cevap veriyor. Telefonla gelen bu çağrıların yanı sıra WhatsApp hattı ve mail ile sosyal medya üzerinden gelen talep ve sorulara da bu merkezden yanıt veriliyor. Aynı zamanda vatandaşların yüz yüze gelerek sorunlarını ilettiği birim olan Çözüm Merkezi, zorlu bu süreçte İnegöl adına önemli bir işlevi başarıyla sürdürüyor.
20 günde 23 bin çağrı geldi
Çözüm Merkezinde koronavirüs sürecine ilişkin tedbirlerin arttırılarak alınmaya başladığı 22 Mart tarihi itibariyle çağrılarda ciddi artış gözlenirken, son 20 günde toplam 23 bin telefona cevap verildi. Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı geçtiğimiz hafta sonu günlük 2 bin çağrıya erişilen merkezde her geçen gün gelen çağrı artış gösterirken, hafta içi bu rakam günlük bin 500’lere çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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