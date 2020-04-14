(Görüntülü) Koronavirüse önlem için madeni paraları 180 derecede ısıtarak kullanıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, simitçi Fatih Taş, koronavirüse karşı tedbir olarak madeni paraları 180 derecelik fırında ısıtarak kullanıyor.<br>İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi'nde hizmet veren simitçi Fatih Taş, madeni paraları 180 derecede yaklaşık 15 dakika ısıtarak kullanıyor. Uzmanların, 'virüs yüksek derecelerde ölüyor' uyarısının ardından bu uygulamaya başladığını belirten Taş, paranın koronavirüsü yayabileceği endişesiyle bu şekilde kullandıklarını ifade etti. Madeni paraların yüksek ısıyı gördükten sonra dezenfekte olduğuna inanan Taş, bütün esnafı da koronavirüse karşı duyarlı olmaları konusunda uyararak, "Herkes elini taşın altına koyarsa bu bu süreci daha hızlı atlatabiliriz" dedi.<br>Simitçi Taş, "Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı biz de böyle bir önlem aldık. Virüsün sıcakta öldüğünü söylüyorlar. Malum paralar da elden ele gezen bir şey olduğu için virüsün yayılmasını engellemek adına paraları 180 derecede kaynatıp, kullanmaya başladık. Böylelikle hem müşterilerimizin hijyenini hem de kendi hijyenimizi sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa <br>2020-04-14 15:44:20<br>

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