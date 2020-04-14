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Hafif ticari araç tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

DHA

Hafif ticari araç tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)BURSA´da sürücüsü Mert Yiğit´in (28) direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Yiğit, yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Bursa-İstanbul karayolu Orhangazi mevkiinde meydana geldi. Bursa´dan Orhangazi´ye seyir halinde olan Mert Yiğit yönetimindeki 16 AEL 003 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Araç tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Yiğit yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yiğit, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-04-14 16:06:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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