Mustafakemalpaşa'da iki kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

<br>Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavi gören Yüksel Çabuk (71) ile Mustafa Sağ (69) hayatını kaybetti.<br>Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki kişi, koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan, daha sonra durumunun ağırlaşması nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edilen emekli polis memuru Yüksel Çabuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çabuk´un kronik rahatsızlığının da bulunduğu öğrenildi.<br>Hacıali Mahallesi´nde yaşayan ve 28 Mart tarihinde koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan ve 30 Mart tarihinde Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edilen Mustafa Sağ da buradaki tedavisinin 14´üncü gününde yaşamını yitirdi.<br>Koronavirüs tedavisi gören ancak hayatlarını kaybeden Yüksel Çabuk ve Mustafa Sağ, bugün defnedilecek.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN<br>2020-04-14 16:17:26<br>
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