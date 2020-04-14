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Koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu Günler geçiyor, hastalar tek tek taburcu oluyor

İHA

Bursa'da korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan kadın, hastane personelinin alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan kadın, "Moral çok önemli, ben kendime sürekli moral verdim." diye konuştu.

Koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu Günler geçiyor, hastalar tek tek taburcu oluyor

Bursa'da korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan kadın, hastane personelinin alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan kadın, "Moral çok önemli, ben kendime sürekli moral verdim." diye konuştu.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında kayıp sayısı artarken umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. Bursa'da 7 Nisan'da eklem ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden ve burada yapılan testlerde korona virüs testi pozitif çıkan 39 yaşındaki Gülhan Erkılıç, zorlu süreci atlatarak hastaneden taburcu oldu. Hastaneye yattığında ilk 3 gün zor bir süreç yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte birbirlerine sürekli moral veren Erkılıç, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının alkışı eşliğinde hastaneden taburcu oldu.
"Hemşirelere ve doktorlara çok teşekkür ediyorum"
Korona virüs semptom belirtilerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline gittiğini söyleyen Erkılıç, "Eklem ağrıları, öksürük halsizlik gibi belirtiler sonucu hastaneye başvurdum. Acilde testlerim yapılarak hemen hastaneye yatırıldım. Hastanedeki ilk 3 günüm çok zor geçti. Hemşirelerimize ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Evimde gibiydim benimle çok iyi ilgilendiler. Çok şükür iyileşerek sağlığıma kavuştum. " ifadesinde bulundu.
"Ben kendime sürekli moral verdim"
Tedavi sürecinde en önemli etkenin moral vermek olduğunu ve vatandaşların tüm kurallara uyarak morallerini yüksek tutmaları gerektiğini söyleyen Erkılıç,"Kimse "Ben yakalanmam" diye düşünmesin, bu hastalığa herkes yakalanabilir. Tüm vatandaşlar sosyal mesafeye uymalı. Moral çok önemli, ben kendime sürekli moral verdim. Eşim ve çocuğumda hastanedeydi birbirimize destek olduk." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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