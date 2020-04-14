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YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Engelsiz Taksi'nin ilk seferi Başkan Sertaslan'dan

DHA

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'da, Gemlik Belediyesi´nin engellilere yönelik hizmeti olan 'Engelsiz Taksi´nin ilk seferini Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan gerçekleştirdi. 'Engelsiz Taksi' ile engelli bireyler, gideceği adrese götürülürken, kaldırımlardaki engelli rampalarının önüne araç park edilmemesi çağrısında bulunuldu. 'Engelsiz Taksi´ ile engellilerin sağlık alanında çektiği zorluklara çözüm getirmeyi ve sosyal yaşama katılmalarını amaçlayan Gemlik Belediyesi ekipleri, bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. 'Engelsiz Taksi´yi ilk kullanan Fariz Eşiyok,...

'Engelsiz Taksi'nin ilk seferi Başkan Sertaslan'dan

<br>Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'da, Gemlik Belediyesi´nin engellilere yönelik hizmeti olan 'Engelsiz Taksi´nin ilk seferini Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan gerçekleştirdi. 'Engelsiz Taksi' ile engelli bireyler, gideceği adrese götürülürken, kaldırımlardaki engelli rampalarının önüne araç park edilmemesi çağrısında bulunuldu.<br>'Engelsiz Taksi´ ile engellilerin sağlık alanında çektiği zorluklara çözüm getirmeyi ve sosyal yaşama katılmalarını amaçlayan Gemlik Belediyesi ekipleri, bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. 'Engelsiz Taksi´yi ilk kullanan Fariz Eşiyok, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan´a ve emeği geçen herkese teşekkür ederken, engellilere herkesin yaklaşımının böyle olduğu sürece hiçbir zaman mağdur olmayacaklarını belirtti. Eşiyok, şimdiye kadar ulaşımda çok sorun yaşadıklarını vurguladı.<br>Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan da engelli bireylerin hayata ulaşması ve sosyal alana kavuşmasında bu hizmetin faydası olacağını belirterek, "Seçimlerden önce Fariz hocamın evine ziyaretine gitmiştim, ziyaret esnasında Fariz hocam, sokağa çıkma ve hayata ulaşma konusundaki zorluklardan bahsetmişti. 'Engelsiz Taksi' o günden beri anlattığımız bir şeydi, tüm engellilerimize daha mutlu oldukları bir hayat diliyorum" dedi.<br>Gemlik Belediyesi yetkilileri ise 'Engelsiz Taksi´yi kullanmak isteyen engelli bireylerin program hazırlanması amacıyla 1 gün önceden saat 16.00´ya kadar randevu alınması gerektiğini vurgularken, randevularda sağlık hizmetlerinin öncelikli olduğu belirtildi.<br>Fariz Eşiyok, özel hazırlanan rampadan engelli aracına binerek gideceği adrese, ilk seferi gerçekleştiren Başkan Sertaslan tarafından götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-04-14 17:20:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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