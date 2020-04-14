Mustafakemalpaşa'da iki kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi (2)

<br>ÖZEL KIYAFETLİ GÖREVLİLER TARAFINDAN TOPRAĞA VERİLDİ<br>Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Hacıali Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs hastalığına yakalanmasının ardından tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mustafa Sağ (69), önlemler alınarak Hacıali Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mustafa Sağ'ın defin işlemini, özel kıyafet giyen görevliler gerçekleştirirken, maske ve eldivenlerle tedbir alındı. Mustafa Sağ'ın, defin işlemine yakınlarının katılmasına izin verilmedi.Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN<br>2020-04-14 18:52:33<br>
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