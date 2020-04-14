Bursa polisinden caddelerde eş zamanlı 'Evde kal' çağrısı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, eş zamanlı olarak işlek caddelerde devriye görevi yapan yunus timleri, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara `Evde kal´ çağrısında bulundu.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı yunus timleri, kentin önemli noktalarında devriye görevi yaptı. Yunus timleri, Bursa´nın en işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi, Darmstad Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi´nde eş zamanlı olarak yaptıkları uygulamada yoldan geçen vatandaşlara, `Evde kal´ çağrısında bulundu. Vatandaşları süreç hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulunan yunus timleri, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve uzmanların uyarılarını da dikkate almalarını istedi. Ayrıca vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-04-14 19:51:23<br>

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