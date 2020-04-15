Türkiye’nin ilk tasarım meslek yüksekokulu İstanbul’a taşındı

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Türkiye’nin ilk tasarım meslek yüksekokulu olan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul’a taşındı.

2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu aynı yıl eğitim öğretime başlarken, 20152016 eğitim öğretim döneminde ise İstanbul Yerleşkesi ilk öğrencileriyle buluşmuştu.

15 Nisan Salı günü 31100 Sayılı nüshalı Resmi Gazete’de yer alan 2412 no’lu karar sayısı ile Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İstanbul’a taşındığı açıklandı.

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