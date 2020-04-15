Tarlada bulduğu yaralı şahini yetkilere teslim etti

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Bursa’da tarlasında bulduğu yaralı şahini yetkililere teslim etti. Şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde yaşayan Nedim Tuna tarlasında yaralı bir şahin buldu. Şahini evine getiren Tuna, İznik Belediyesi ekiplerine haber verdi. Kuşun kanadının kırık olduğunu belirleyen ekipler, tedavisi için şahini teslim aldı. Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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