Balkona çıkarak şarkı söyledi, mahalleli alkışladı

<br>Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa), (DHA) BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam evinin balkonuna çıkarak şarkı söyleyen kişiye, mahalle halkı da alkışlarıyla destek verdi.<br>Çin´de ortaya çıkan ve Türkiye´yi de etkilen koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda `evde kal´ çağrıları sürürken, vatandaşlar da bu süreyi daha eğlenceli geçirmek için farklı yollara başvuruyor. Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de dün akşam eğlenceli anlar yaşandı. Bir kişi, evinin balkonuna çıktı ve şarkı söylemeye başladı. `Doymadım´ isimli şarkıyı söyleyen balkondaki kişiye, mahalleli de alkışlarıyla eşlik etti. Şarkının ardından sağlık çalışanlarına da destek verildi. Bu anlar sosyal medyada da paylaşılıp, beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN<br>2020-04-15 11:51:41<br>

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