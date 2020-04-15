Tofaş üretime başlama tarihini erteledi

Bursa'da üretim yapan otomobil fabrikası TOFAŞ,daha önce 20 Nisan olarak duyurdukları üretime başlama süresini 4 Mayıs'a erteledi.

TOFAŞ'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada "31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid19) etkileri çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 20 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 04.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

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