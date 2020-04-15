Bursa'da toplu taşımada maske takmak zorunlu hale getirildi

– Bursa’da toplu taşıma araçlarında maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Bursa Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Bursa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile birlikte açıklanan kararlar ile birlikte toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu hale getirildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 13.04.2020 tarihin ve 29 sayılı kararı ile; COVID19 hastalığı teşhis yöntemleriyle doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, tedavi olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 67 ve 72. Maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195. Maddesi hükümleri kapsamında ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı koordinasyonuyla tedavi olacağı hastaneye naklinin sağlanmasına, İlimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Hafif Raylı Sistem (metro), Minibüsler, Fabrika ve İşyerlerinin Servis Araçları vb.) ile şehirlerarası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araçlar, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere;

Maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmamasına, maskesiz olduğu tespit edilen sürücülere para cezası uygulanmasına,

Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan uyarıcı bilgilendirme tedbirlerinin alınmasına, Bütün toplu taşıma araçlarında genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı temin edilerek, ön ve arka kapıların girişine monte edilmesinin sağlanmasına, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici gerekli sefer tedbirlerinin alınmasına, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına karar verilmiştir.”

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