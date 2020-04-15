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Belediye Başkanı Uluabat'taki ördekleri elleriyle besledi, doğa mesajı verdi Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: "Uluabat çevresi kuş cenneti olacak”

İHA

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün bölgenin turizmde parlayan yıldızı haline gelen Eskikaraağaç Leylek Köyüne giderek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Uluabat Gölü kıyısına salınan ördekleri besledi. Ali Özkan, "Sakinlikle ördekler artık yollara çıkıyor. Göl ise ilk kez bu denli berraklaşmış durumda. Umarız, eski günlerimize döndüğümüzde doğaya karşı artık başka bir bakış açısı kazanacağız. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar neticesinde, burayı bir kuş cenneti haline getirmeyi planlıyoruz'' dedi.

Belediye Başkanı Uluabat'taki ördekleri elleriyle besledi, doğa mesajı verdi Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: "Uluabat çevresi kuş cenneti olacak”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün bölgenin turizmde parlayan yıldızı haline gelen Eskikaraağaç Leylek Köyüne giderek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Uluabat Gölü kıyısına salınan ördekleri besledi. Ali Özkan, “Sakinlikle ördekler artık yollara çıkıyor. Göl ise ilk kez bu denli berraklaşmış durumda. Umarız, eski günlerimize döndüğümüzde doğaya karşı artık başka bir bakış açısı kazanacağız. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar neticesinde, burayı bir kuş cenneti haline getirmeyi planlıyoruz’’ dedi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün bölgenin turizmde parlayan yıldızı haline gelen ve yaşayan göllerin en önemlilerinden bir tanesi olan Uluabat’a giderek, çeşitli incelemelerde bulundu.
Başkan Özkan burada açıklamalarda bulunarak, “Leylek Master Planı çalışmaları çerçevesinde yaptığımız ıslah çalışmaları ile burası sadece leyleklerin konakladığı değil, çeşitli kuş türlerinin de geldiği bir alan oldu. Pelikanlar, balıkçıllar gibi çeşit kuş türleri geldi. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar neticesinde, burayı bir kuş cenneti haline getirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından göle birçok yaban ördeği salındı. Bunlar da doğal ortam içerisinde hayatlarını idame ettirecekler. Bölgeye de ayrı bir canlılık kattı. İnşallah bu korona virüsle olan mücadele sona erdiğinde de burası tabiatla, doğayla, gölle çeşitli hayvanlarla bir arada olmak isteyen vatandaşlarımızın akınına uğrayacak bir bölge haline gelmiş olacak” dedi.
'Doğa özüne dönmeye başladı'
“Bu virüsle olan mücadele noktasında insan hareketliliği doğada kısıtlandığı için doğa kendine gelmeye, özüne dönmeye başladı” diyen Özkan, “Doğa bu süreçte neredeyse nadasa bırakılmış oldu. Bu çerçevede, bugün gözlemlediğimiz Uluabat Gölü’nün suyunun berraklığı arttı, dibinin görüldüğü bir hale dönüşmüş durumda. Çeşitli bölgelerde zaten bunun örneklerini görüyoruz. Çeşitli hayvan türleri şehirlere iniyorlar, kendi varlıklarını hissettiriyorlar. Birçok türünün kaybolduğu düşünülen hayvanlar bile kameralara yansıyabiliyor. Bu noktada hayatı devam ettirdiğini gözlemleyebiliyoruz” dedi.
Daha doğacı ve şefkatli hareket etmeliyiz
“Biz bu hadiselerden kendimize ders çıkarabilirsek daha canlı bir doğada, çocuklarımızın gençlerimizin doğa ile bitki örtüsü ile çeşitli hayvan türleri ile iç içe bir yaşam sürdürdüğünü gözlemleyebiliriz” diye konuşan Özkan, “Çünkü bu gidişatın çok olumlu olmadığını, bu yaşadığımız kriz vesilesi ile gördük. Bütün fertler, büyün insanlık olarak bu işin muhasebesini yapıyoruz. İnsan yoğunluğunun olmadığı ortamda, çok çeşitli canlı türlerinin de bizimle beraber hayat sürdüğünü gözlemekteyiz. Daha korumacı, daha şefkatli, daha doğacı tavırlarla inşallah bundan sonraki hayat serüvenimiz daha yaşanılabilir ve daha insancıl olacaktır diye düşünüyoruz’’ ifadelerine yer verdi.
Özkan daha sonra, Karacabey Belediyesi tarafından yapılan ‘Leylek Yürüyüş Yolu’nda yürüyerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından salınan ördekleri bizzat besledi.

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