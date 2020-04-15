BUSMEK’le, YKS ve LGS’ye uzaktan hazırlık

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 ile mücadele kapsamında eğitimlerine bir süre ara veren BUSMEK tarafından gerçekleştirilen YKS ve LGS dersleri, uzaktan eğitim modeliyle kursiyerlerin evine taşındı.

‘Covid 19’ salgınının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile üniversitelerde uzaktan eğitim modeline geçilirken, salgın nedeniyle eğitimlerine bir süre ara veren BUSMEK de lise ve üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde uzaktan eğitimi başlattı.

BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezi ve Mustafakemalpaşa Kurs Merkezi’nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık kurslarındaki 1100 öğrenciye, uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Yaklaşan sınav tarihleri ve kurslara ara verilmesi nedeniyle konuların yetişmeme kaygısı olan öğrencilere uzaktan eğitimle destek veriliyor.

Buna göre, alanlarında uzman 38 branş öğretmeni ve 5 rehber öğretmenle, YKS öğrencilerine, Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Geometri dersleri her gün saat 10:00 15:00 arasında; LGS öğrencilerine de her gün aynı saatlerde Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri veriliyor. Dersler, konu anlatımları ve soru çözümleri olarak ikiye ayrılıyor.

ÖSYM sınav takvimine göre LGS sınavı 7 Haziran 2020’de, YKS sınavı ise 25 ve 26 Temmuz 2020’de gerçekleşecek.

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