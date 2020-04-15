Evde kalıp, atıl malzemelerden kedi evleri yaptı

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesinde oturan Süleyman Özdemir (55), koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamındaki 'evde kal' çağrılarına uyarak, sokağa çıkmadığı süreyi değerlendirip, mahallelinin attığı geri dönüşüm malzemelerinden kedi evleri yaptı.<br>Yıldırım'ın Güllük Mahallesi´nde oturan ve kerestecilik yapan Süleyman Özdemir, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yetkililerin yaptığı 'evde kal' çağrısına uyarak sokağa çıkmadı. Evde geçirdiği bu süreyi değerlendirmek isteyen Özdemir, mahalleliden attıkları geri dönüşüm malzemelerini getirmelerini istedi. Özdemir, salgın hastalık nedeniyle insanlar kadar zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayıp, topladığı geri dönüşüm malzemeleriyle 5 kedi evi yaptı. <br>Süleyman Özdemir, kedi evlerini ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılması için Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Koronavirüs nedeniyle evde geçirdiği zamanını faydalı bir iş yaparak değerlendirmek istediğini belirten Özdemir, "İnsanlar kadar hayvanların da etkilendiği bu süreçte sokak hayvanlarına bir yardımım olsun istedim. Ne yapacağımı düşünürken vatandaşların sokağa attığı geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek sokak hayvanlarına barınak yapma fikri aklıma geldi. Bir gün gibi kısa bir sürede de 5 kedi evinin yapımını tamamladım. Bundan sonra da elimden geldiği kadar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yıldırım Gürkan DURAL<br>2020-04-15 16:53:40<br>

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