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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

DHA

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA) BURSA Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu´nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Alaybeyoğlu'nun Orhangazi Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındığı öğrenildi. oronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, bazı rahatsızlıklar nedeniyle tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdı. Başhekimi Op. Dr. Alaybeyoğlu´nun kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından görevli...

Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa), (DHA) BURSA Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu´nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Alaybeyoğlu'nun Orhangazi Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındığı öğrenildi.<br>oronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, bazı rahatsızlıklar nedeniyle tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdı. Başhekimi Op. Dr. Alaybeyoğlu´nun kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından görevli olduğu Orhangazi Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınan Op. Dr. Alaybeyoğlu'nun tedavisine başlanıldı. Alaybeyoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-04-15 21:16:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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