Minibüsten hırsızlık kamerada

<br>Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da, durakta park halinde bulunan yolcu minibüsünden para çalan şüpheli, şoförler tarafından yakalandı. Şüpheli, parayı geri verip, özür diledikten sonra serbest bırakılırken, olay anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, geçten hafta Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki minibüs duraklarında yaşandı.<br>Özcan Işık, sabah seferinin ardından kullandığı 16 M 1927 plakalı minibüsü durağa park etti. Sefer saatinin gelmesiyle yeniden direksiyon başına geçen Işık, ön tarafta kutu içinde duran paraların eksik olduğunu fark etti. Işık, başka bir minibüsten para çalındığını öğrenince aracının güvenlik kameralarını izledi.<br>Görüntüde, kendisi minibüsten indikten sonra bir gencin arka koltukların arasından çıkıp paraları aldığını gördü. Durumu şoför arkadaşlarına anlatıp, duraktaki diğer araçları kontrol etmeye başladı. Şüpheli, başka bir minibüsten para çalmaya çalışırken şoförler tarafından yakalandı.<br>Şüphelinin üzerinden yaklaşık bin lira çıktığını söyleyen Işık, "Sabah saatlerinde tur atarak servisimi tamamladım. Tekrar tura çıktığımda arabadaki hasılatın az olduğunu fark ettim. Tura devam ettim. Öğleden sonra aynı olay başka bir arabada gerçekleşti ve paraları alan kişi kardeşim tarafından yakalandı. Yakaladığımızda çocuğun üzerinden yüklü miktarda para çıktı. Paramızı aldıktan sonra şüpheliyi bıraktık. Hırsızlık anı araç kameraları tarafından da görüntülendi. Benim aracımdan tahmini olarak 200-300 lira aldı. Başka arabalardan da 500'er lira almış. Kendisi bizden özür diledi, paramızı geri aldık. O yüzden sesimizi çıkarmadık" dedi.DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-04-16 08:46:34<br>

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