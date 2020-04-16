Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

DHA

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da dişini çektirmek için gittiği hastanede diş hekimi Hamdi Gören'i (55) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Mert Demir'in (19) 'kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs´ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkemece akli dengesinin tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nde muayenesi yapılan Mert Demir´in akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Olay, geçen yıl eylül ayında, Yıldırım ilçesi Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi´nde meydana geldi. Dişini çektirmek için randevu...

Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da dişini çektirmek için gittiği hastanede diş hekimi Hamdi Gören'i (55) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Mert Demir'in (19) 'kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs´ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkemece akli dengesinin tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nde muayenesi yapılan Mert Demir´in akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.<br>Olay, geçen yıl eylül ayında, Yıldırım ilçesi Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi´nde meydana geldi. Dişini çektirmek için randevu alıp hastaneye giden Mert Demir, diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi. Gören, Demir'in çekeceği dişi uyuşturmak için iki iğne yaptı. Ancak Demir, yapılan iki iğneye rağmen dişini uyuşmadan çekmeye çalıştığını iddia eden Hamdi Gören'i göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Gözaltına alınan Demir, tutuklandı, Gören ise tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.<br>Mert Demir hakkında Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi´nde `kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs´ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen Mert Demir, duruşmaya koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatı Erdal Yıldız ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nde muayenesi yapılan Mert Demir´in akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildiğini duyurdu.<br>Demir, önceki duruşmada yaptığı, "Dişimi çektirmek için hastaneye gittim. Yarım saat bekledikten sonra içeriye girip, sol alt dişimin ağrıdığını, çektirmek istediğimi söyledim. Bana iki tane uyuşturucu iğne yaptı. Bir süre bekledikten sonra beni çağırdı. Dişimi çekmek için yeltendi. `Uyuşmadı´ diye bağırmama rağmen, çekmeye devam etti. Doktor amca, penseyi masaya vurup, `Madem diş çektirmeye geliyorsun, neden sakin olmuyorsun´ diyerek, hakaret etti. Koltuğa oturup, sekreteriyle konuşuyordu. Bıçağı doktorun sol koluna savurdum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım" savunmasını tekrarladı.<br>DOKTORA YÖNELİK ÖLDÜRMEYE KASTIM OLMADI<br>Avukatı Erdal Yıldız, müvekkilinin yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunduğunu, eylemin öldürmeye yönelik değil, yaralama yönelik yapıldığının ortada olduğunu, yeni infaz düzenlemesiyle de yarı yarıya artı 3 yıl denetim süresi getirildiğinden müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkemece yeniden söz verilen sanık Mert Demir, "Dişime uyuşması için iğne yapıldı. Uyuşmaması sonucu kendimi olayın gerçekleştiği sırada kaybettim. Kendime geldiğimde olaydan dolayı pişman oldum. Doktora yönelik öldürmeye kastım yoktur. Avukatımın savunmasına katılarak tahliyemi istiyorum" dedi.<br>Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanık hakkındaki dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-04-16 09:41:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz ziyaretçi Kumru; yuvasını 65 yaş üstü olduğu için evden çıkamayan adamın evinin camına yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz ...
(Özel) Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona virüsünü yendi Korona virüsü yenen 58 yaşındaki ultra maratoncu evinin terasında antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER (Özel) Kronik kalp hastası yaşlı maratoncu korona ...
(Özel) Semt pazarlarında sosyal mesafe tehlikesi Bursa'da sokak aralarına kurulan pazarlarında sosyal mesafeye dikkat edilmemesi dikkat çekiyor
YEREL HABERLER (Özel) Semt pazarlarında sosyal mesafe ...
Evde konser zamanı
YEREL HABERLER Evde konser zamanı
Telef oluyorlardı...Yeni yuva yaptılar ama onları tuzak görüyorlar Leylekler için özel yuva yaptılar Eski yerlerine yuva yapıyorlar, yeni yuvaları tuzak görüyorlar
YEREL HABERLER Telef oluyorlardı...Yeni yuva yaptılar ama onları ...
Minibüsten hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Minibüsten hırsızlık kamerada
(Görüntülü) Bursa'da silahlı saldırgan Plaka Tanıma Sistemi ile yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da silahlı saldırgan Plaka Tanıma ...
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdi, yarım saat içinde yakalandı Silahlı saldırı gerçekleştirip lüks otomobiliyle kaçan şüpheli yarım saat içinde yakalandı Silahla vurulan şahsa özel kıyafetli 112 ekibi müdahale etti
YEREL HABERLER Silahlı saldırıyı gerçekleştirdi, yarım saat içinde ...
Bursa'da silahlı saldırgan Plaka Tanıma Sistemi ile yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı saldırgan Plaka Tanıma Sistemi ile ...
(Görüntülü) Bursa'nın işlek caddeleri TOMA'larla kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'nın işlek caddeleri TOMA'larla ...
Başhekim’in testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Başhekim’in testi pozitif çıktı
Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Hastane Başhekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bursa´nın işlek caddeleri TOMA´larla kapatıldı
YEREL HABERLER Bursa´nın işlek caddeleri TOMA´larla kapatıldı
(Görüntülü) Karacabey Belediye Başkanı Özkan Uluabat çevresi kuş cenneti olacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karacabey Belediye Başkanı Özkan Uluabat ...
Evde kalıp, atıl malzemelerden kedi evleri yaptı
YEREL HABERLER Evde kalıp, atıl malzemelerden kedi evleri yaptı
BUSMEK’le, YKS ve LGS’ye uzaktan hazırlık
YEREL HABERLER BUSMEK’le, YKS ve LGS’ye uzaktan hazırlık
Bursa’da Batalla sevgisini virüs bile yok edemedi Bursa’da bir dezenfekte işçisi giydiği tulumunun üzerine Batalla forması bastırdı
YEREL HABERLER Bursa’da Batalla sevgisini virüs bile yok ...
Ramazanda tek kişilik iftar menüsü dönemi
YEREL HABERLER Ramazanda tek kişilik iftar menüsü dönemi
Belediye Başkanı Uluabat'taki ördekleri elleriyle besledi, doğa mesajı verdi Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: "Uluabat çevresi kuş cenneti olacak”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Uluabat'taki ördekleri elleriyle ...
Bursa'da sağlıkçılara zengin menü
YEREL HABERLER Bursa'da sağlıkçılara zengin menü
Tuluma 'Batalla' yazdırarak dezenfekte çalışması yaptı
YEREL HABERLER Tuluma 'Batalla' yazdırarak dezenfekte çalışması ...
Tramvay yolunda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Tramvay yolunda hummalı çalışma
Büyükşehir’den polise baklavalı kutlama
YEREL HABERLER Büyükşehir’den polise baklavalı kutlama
Bursa'da toplu taşımada maske takmak zorunlu hale getirildi
YEREL HABERLER Bursa'da toplu taşımada maske takmak zorunlu hale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X