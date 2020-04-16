Pompalı tüfekle iş yerini kurşunladılar, o anlar kameraya yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pompalı tüfekle iş yerini kurşunladılar, o anlar kameraya yansıdı

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde maskeli iki kişi pompalı tüfekle bir dükkana kurşun yağdırdı. Şahıslardan birisi dükkana ateş ederken, diğerinin ise boş fişek toplamaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis iki zanlıyı yakalamak için soruşturma başlattı.

Pompalı tüfekle iş yerini kurşunladılar, o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde maskeli iki kişi pompalı tüfekle bir dükkana kurşun yağdırdı. Şahıslardan birisi dükkana ateş ederken, diğerinin ise boş fişek toplamaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis iki zanlıyı yakalamak için soruşturma başlattı.
Olay, dün gece saat 24.00 sıralarında Muradiye Mahallesinde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ahşap malzeme satış dükkanının önüne gelen ve maskeli oldukları belirlenen 2 şahıs, iş yerine pompalı tüfekle 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokak aralarında zanlıları aradı. Polis ekipleri iş yeri sahibi Özgür S.’nin ifadesine başvurdu. Silahlı saldırı sonrasında iş yerinin camlarında kırıklar ve mermi delikleri oluştu.
Saldırı anı güvenlik kamerasında
Öte yandan iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkanın iki kişinin geldiği olduğu maskeli şahıslardan birisinin ateş ederken, diğerinin ise boş fişekleri topladığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İnegöl'de pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) İnegöl'de pazar yerlerinde sıkı denetim
Sağlıklı Kentler’de topyekûn mücadele
YEREL HABERLER Sağlıklı Kentler’de topyekûn mücadele
Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması kamerada
YEREL HABERLER Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması ...
(Görüntülü) Barakada çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Barakada çıkan yangın, söndürüldü
Ette korkunç oyun Koronayı bahane eden aracılar, kuzuyu ucuza alıp pahalı satıyor Kasaplarda et fiyatları düşmezken, aracılar baskül fiyatını 10 lira düşürünce, besiciler hayvanlarına yem bile alamaz hale geldi
YEREL HABERLER Ette korkunç oyun Koronayı bahane eden aracılar, ...
Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor Tofaş üreticilere tasarım desteği sunuyor, sağlık ekipmanı üretimine davet ediyor Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu: "Tofaş olarak Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ...
İş insanı otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İş insanı otomobilinde ölü bulundu
Matlı: “Tarımda ihmâl ettiğimiz bütün yeteneklerimiz ortaya çıkacak”
YEREL HABERLER Matlı: “Tarımda ihmâl ettiğimiz bütün yeteneklerimiz ...
Eğitim Bir-Sen’den postacılara destek
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen’den postacılara destek
Bursa'da karantina yurtları tahliye edilmeye devam ediyor Karantina süreci biten vatandaş: "Devletimiz çok güzel organize olmuş. Tek tek bizimle ilgilendiler"
YEREL HABERLER Bursa'da karantina yurtları tahliye edilmeye devam ...
Dükkanının önüne park edilen motosiklete kızdı, ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Dükkanının önüne park edilen motosiklete kızdı, ...
Bursa'da baraka alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da baraka alev alev yandı
Önce patlama, sonra yangın
YEREL HABERLER Önce patlama, sonra yangın
İnegöl'de pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER İnegöl'de pazar yerlerinde sıkı denetim
Küçükbaş hayvan üreticileri devletten yardım bekliyor
YEREL HABERLER Küçükbaş hayvan üreticileri devletten yardım bekliyor
Filyasyon ekiplerince temas zincirleri taranıyor
YEREL HABERLER Filyasyon ekiplerince temas zincirleri taranıyor
Bursa'da arabasının içinde kafasına ateş ederek intihar etti
YEREL HABERLER Bursa'da arabasının içinde kafasına ateş ederek ...
Kanser hastalarına koronadan korunma tavsiyeleri
YEREL HABERLER Kanser hastalarına koronadan korunma tavsiyeleri
(Görüntülü) Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı (ARŞİV)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diş hekimini bıçaklayan sanığın akli ...
Cumhuriyet Caddesi yaya trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Caddesi yaya trafiğine kapatıldı
Bursa'da diş hekimini bıçaklayan zanlının akli dengesi yerinde çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da diş hekimini bıçaklayan zanlının akli ...
Yargıtay'dan salgındaki ölümle ilgili emsal karar Salgın neticesi ölüm iş kazası sayılır Salgında ölen çalışan iş kazası geçirmiş sayılacak
YEREL HABERLER Yargıtay'dan salgındaki ölümle ilgili emsal ...
Duygulandıran istek
YEREL HABERLER Duygulandıran istek
Sadaka kutularını böyle çaldı Korona bile onları durduramıyor
YEREL HABERLER Sadaka kutularını böyle çaldı Korona bile onları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X