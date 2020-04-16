Yıldırım Belediyesi'nden 3D maske

Yıldırım Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek maksadıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin Cezerî Robotik Kodlama Atölyesi’nde 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları ile belediye personelinin kullanması için siperlik yüz maskesi üretimine başlandı. Kodlama atölyesinde bulunan 2 adet 3 boyutlu yazıcı üretim için durmaksızın çalışırken atölyedeki hocalar ve belediye personelleri tarafından 1 günde 50 adet siperlik maske imâl ediliyor. Maskeler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flament kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarda basılırken, 1 adet siperlik maskenin hazırlanması yaklaşık 1 saat sürüyor.

Ürettikleri siperlik yüz maskesiyle koronavirüse karşı tedbirlere katkı sağlayan Cezerî Robotik Kodlama Atölyesi’ndeki eğitmenler ile belediye personelini ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cezerî Robotik Kodlama Atölyemizde daha önceden çocuklarımıza Robotik Kodlama üzerine eğitimler veriyorduk. Bugünde buradaki hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımız koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında siperlik maske üretimi gerçekleştiriyorlar. Bu siperlikleri bizler hem çalışanlarımıza hem de sağlık personelinin kullanımına sunuyoruz. Bu sürece bütün unsurlarımızla birlikte destek olmaya devam ediyoruz. Ben koronavirüs ile mücadele konusunda bütün personelimizin fedakârlıkla çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu özverili çalışmalarından dolayı da bütün personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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