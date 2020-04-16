'Covid-19' testi negatife dönen ilçe sağlık müdürü, yeni sonucu bekliyor

<br>Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA) BURSA'da, 'Covid-19' testi pozitif çıkan Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem'in 1 gün sonra yapılan testinin sonucu negatif geldi. Ev karantinasında bulunan Çiğdem, son testin sonucunu bekliyor. <br>Bursa'da, koronavirüs salgınının ardından tüm mesaisini Karacabey Sağlık Müdürlüğü'nde geçiren ve çalışmaları yakından takip eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, tedbir amaçlı 'Covid-19' testi yaptırdı. Çiğdem, 9 Nisan'da test sonucu pozitif çıkınca Karacabey Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Volkan Çiğdem'in 10 Nisan'da ise ikinci 'Covid-19' test sonucu negatif geldi. Hastaneden ev karantinasına geçen İlçe Sağlık Müdürü Çiğdem'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve üçüncü testin sonucunun beklendiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-04-16 13:47:38<br>
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