Koronavirüsü yenen 3 kişi alkışlarla taburcu oldu

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da koronavirüs tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi. <br>Çekirge Devlet Hastanesi´ne koronavirüs şüphesiyle getirilen Rahim Demirbaş (69) ve Necati Duman (46) ile aynı hastanede çalışan hemşire Gülşah Engin´in (30) test sonuçları pozitif çıktı. 3 Mart'ta tedavilerine başlanan 3 kişi, sağlıklarına kavuşup taburcu edildi. Hastane personelinin alkışlarıyla uğurlanan Demirbaş ve Duman ile hemşire Ergin, `evde kal´ mesajı verdi.<br>Hastanede koronavirüs hastalarına müdahale ederken virüsün bulaştığını söyleyen hemşire Gülşah Engin, "Tedavim gayet güzel devam etti. Çok sıkıntı yaşamadım. Ama testim negatif çıkınca görevimin başına geri döneceğim. Gerçekten çok özverili çalışılıyor. Evinizde kalın lütfen. Sosyal temas sonrası bulaştı. 3,5 yaşında bir kızım var, eve gidiyordum. Kızımı görmüyorum. Yine buluşamayacağız, sosyal izolasyon dönemini bitirdikten sonra kavuşacağız. Onu çok özledim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR/Mehmet İNAN<br>2020-04-16 14:18:43<br>

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