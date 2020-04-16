Karacabey Belediyespor şampiyonluk turu atmak için gün sayıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karacabey Belediyespor şampiyonluk turu atmak için gün sayıyor

DHA

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, küresel salgına dönüşen koronavirüsün etkisiyle duran liglerle ilgili bir açıklama yaptı. Başkanı Özkan, "Karacabey Belediyespor´umuz, hayal edilemeyeni bu yıl gerçeğe dönüştürdü. Sahalara geri dönünce, şampiyonluk turunu inşallah hep birlikte yapacağız ve 2.Lig´i kutlayacağız" dedi. Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, koronavirüs nedeniyle etkilenen liglerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Salgının bir an önce bitmesini temenni...

Karacabey Belediyespor şampiyonluk turu atmak için gün sayıyor

<br>Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, küresel salgına dönüşen koronavirüsün etkisiyle duran liglerle ilgili bir açıklama yaptı. Başkanı Özkan, "Karacabey Belediyespor´umuz, hayal edilemeyeni bu yıl gerçeğe dönüştürdü. Sahalara geri dönünce, şampiyonluk turunu inşallah hep birlikte yapacağız ve 2.Lig´i kutlayacağız" dedi.<br>Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, koronavirüs nedeniyle etkilenen liglerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Salgının bir an önce bitmesini temenni eden Başkan Özkan, şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyen Karacabey Belediyespor´un şampiyonluk coşkusunu hep beraber yaşamak için liglerin yeniden başlamasını adeta iple çektiklerini söyledi.<br>"BU MUTLULUĞU YAŞAMAK İSTİYORUZ"<br>İlçe stadyumunda yaptığı açıklamada Başkan Özkan, "Şu anda, Karacabey´imizin medarı iftarı Karacabey Belediyespor´un maçlarının oynandığı stadyumdayız. Tüm Türkiye´de ve dünyada olduğu gibi Karacabey´de de stadyumlar sessiz. Bildiğiniz gibi biz göreve geldiğimiz 2014 yılında Karacabey Belediyespor, ikinci amatör kümede mücadele veren bir takımdı. Sırasıyla 2. amatör kümeden 1. amatör kümeye, süper amatör kümeye, BAL Ligine ve 3. Lig'e çıkma imkânına kavuştuk. Şu anda da 3. Lig´de 3. Grup'ta, sezonun bitimine 6 maç kalmasına rağmen 19 puan farkla açık ara lideriz. Şampiyonluk turu atmak için de maçların başlamasını bekliyoruz. İnşallah futbolcularımız, ilk maçta şampiyonluk turunu atacaklar. Tabii ki seyircimiz olursa bunu stadyumda hep beraber paylaşacağız. Karacabey, coşkulu bir şekilde öncelikle bu küresel krizin, korona virüsle mücadelenin başarıyla sona ermesini bekliyor. Ondan sonra da normal faaliyetlere devam edileceği için sportif müsabakalar da başlayacak. Bizler de bu günleri tabiri caizse iple çekiyoruz, bu mutluluğu yaşamak istiyoruz" dedi.<br>"TAKIMIMIZI DESTEKLEYEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER"<br>"Yaklaşık 25 yıl önce üçüncü ligden düşen bir takımımız vardı" diyen Özkan, "Hayal dahi edilemeyeni, vaat edilemeyeni hep birlikte gerçekleştirdik. Ben bu noktada gayret gösteren kulüp başkanımız İsmail Ülker´e, geçmiş dönem kulüp başkanımız Uğur Koçak´a, başta Remzi Cinoğlu olmak üzere tüm kulüp yöneticilerimize, Karacabey halkına, bizi destekleyenlere, taraftar gruplarımıza, seyircilerimize ve tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir başarıyı gerçekleştirdik. Şu anda bizden başka şampiyonluğu neredeyse kesinleşen hiçbir takım yok. Türkiye´de, bu sezon itibariyle bu başarıyı yakalayan tek takımız. Ben, başta teknik direktörlerimiz, menajerlerimiz olmak üzere tüm futbolcularımızı, malzemecilerimizden sağlıkçılarımıza kadar tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye´de parmakla gösterilecek bir başarıya imza attılar. Bütün Karacabey´i, Karacabeylileri, Karacabey Belediyesporluları kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda bu mutluluğu büyük bir coşkuyla Karacabey´de kutlamak istediğimizi ifade etmek istiyorum´´ ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Başkan Özkan'ın açıklamaları<br>-Detaylar<br> DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-04-16 14:55:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Çekirge Devlet Hastanesi?nden koronavirüs TEDAVİSİ SONA EREN 3 hasta taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çekirge Devlet Hastanesi?nden koronavirüs ...
Testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile irtibatlı 5 personel evde karantinada kalacak
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile irtibatlı 5 ...
(Görüntülü) Polisi görünce kendini tabancayla lokantaya kilitledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisi görünce kendini tabancayla ...
5 yaşındaki çocuğun üzerine giysi dolabı devrildi
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuğun üzerine giysi dolabı devrildi
(Görüntülü) Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ...
Bu ilçeye maskesiz almıyorlar
YEREL HABERLER Bu ilçeye maskesiz almıyorlar
Koronavirüsü yenen 3 kişi alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen 3 kişi alkışlarla taburcu oldu
Koronadan iyileşen hemşire alkışlarla taburcu oldu Çalışırken kaptığı koronadan iyileşen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu Görevi başında hastalık kapan hemşire: "Kızımı çok özledim"
YEREL HABERLER Koronadan iyileşen hemşire alkışlarla taburcu ...
'Covid-19' testi negatife dönen ilçe sağlık müdürü, yeni sonucu bekliyor
YEREL HABERLER 'Covid-19' testi negatife dönen ilçe sağlık müdürü, ...
Mudanya Belediyesi, 23 Nisanı evlere taşıyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi, 23 Nisanı evlere taşıyor
BTSO Akademi koronavirüs destekleri hakkında üyelerini bilgilendiriyor
YEREL HABERLER BTSO Akademi koronavirüs destekleri hakkında ...
İlçe Sağlık Müdürünün korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER İlçe Sağlık Müdürünün korona virüs testi pozitif ...
Yıldırım Belediyesi'nden 3D maske
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nden 3D maske
Osmangazi’den ramazan için et ve süt ürünleri ile çocuklara özel paket
YEREL HABERLER Osmangazi’den ramazan için et ve süt ürünleri ile ...
Psikolojiniz için ev içi aktiviteleri arttırın
YEREL HABERLER Psikolojiniz için ev içi aktiviteleri arttırın
(Görüntülü) İş insanı otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) İş insanı otomobilinde ölü bulundu
(Görüntülü) İnegöl'de pazar yerlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER (Görüntülü) İnegöl'de pazar yerlerinde sıkı denetim
Sağlıklı Kentler’de topyekûn mücadele
YEREL HABERLER Sağlıklı Kentler’de topyekûn mücadele
Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması kamerada
YEREL HABERLER Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması ...
(Görüntülü) Barakada çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Barakada çıkan yangın, söndürüldü
Ette korkunç oyun Koronayı bahane eden aracılar, kuzuyu ucuza alıp pahalı satıyor Kasaplarda et fiyatları düşmezken, aracılar baskül fiyatını 10 lira düşürünce, besiciler hayvanlarına yem bile alamaz hale geldi
YEREL HABERLER Ette korkunç oyun Koronayı bahane eden aracılar, ...
Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ekipmanı üretmeye devam ediyor Tofaş üreticilere tasarım desteği sunuyor, sağlık ekipmanı üretimine davet ediyor Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu: "Tofaş olarak Nisan sonuna kadar 50 bin adet siperlikli maske ve bin üç yüz adet sağlık personelini koruyucu kabin üretimi gerçekleştirerek, salgına karşı yürütülen seferberliğe destek olmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Tofaş, araç üretimine ara verdiği dönemde sağlık ...
İş insanı otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER İş insanı otomobilinde ölü bulundu
Matlı: “Tarımda ihmâl ettiğimiz bütün yeteneklerimiz ortaya çıkacak”
YEREL HABERLER Matlı: “Tarımda ihmâl ettiğimiz bütün yeteneklerimiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X